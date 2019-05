पायल रोहतगी ने हेमंत करकरे के लिए इस्तेमाल किए आपत्तिजनक शब्द, इस बॉलीवुड एक्टर ने यूं दिया करारा जवाब

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में चले विवादित बयानों की फेरहिस्त में बॉलीवुड कलाकार (Bollywood) भी शामिल हो रहे हैं. पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी पसंदीदा पार्टी का समर्थन कर रही हैं. उनके निशाने पर अक्सर कांग्रेस (Congress) पार्टी रहती है. इसी कड़ी में पायल (Payal Rohatgi) ने प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के समर्थन में एक ट्वीट किया है जिस पर बवाल बढ़ गया है. एक यूजर के सवाल के जवाब में पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने ट्विटर पर लिखा कि मैं साध्वी प्रज्ञा जी की समर्थक हूं. उन्हें झूठे हिंदू आतंकी कैंपेन में कांग्रेस ने जेल भेजा था. जिसने सिख नरसंहार भी करवाया था. इसी ट्वीट में पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने लिखा कि एक हिंदू अधिकारी हेमंत करकरे (Hemant Karkare) ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि अब वो बिना सपोर्ट के चल भी सकती हैं. पायल के हिसाब से राजनीति के चक्कर में इतना अंधापन भी ठीक नहीं है.

पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के इस बयान पर लोगों की नाराजगी आने लगी. लोगों ने हेमंत करकरे के लिए नालायक हिंदू जैसे शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई तो वहीं इस लिस्ट में बिग बॉस फेम एजाज खान (Ajaj Khan) भी शामिल हो गए. बिग बॉस में प्रतियोगी रह चुके साउथ के बड़े स्टार एजाज खान (Ajaj Khan) ने लिखा कि हेमंत करकरे (Hemant Karkare) से इस देश के लिए अपनी जान दे दी. यह बात जानते हुए कि इस तरह के लोगों के पीछे आंशिक रुप से राजनीति होती है. कोई भी साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा. एजाज खान (Ajaj Khan) ने लिखा कि आप प्लीज मेरे भाई संग्राम सिंह (Sangram Singh) का घर पर ख्याल रखें. बता दें कि पायल रोहतगी, रेसलर संग्राम सिंह की पत्नी हैं.

Hemant Karkare gave his life for our country despite knowing the fact that these people are backed by partial politics one shud not support such agitators #sadhvipragya and u also please take care of my brother Sangram Singh being at home????????❤️ https://t.co/JYQ16nsYbY