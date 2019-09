'कुली नंबर 1' की टीम ने किया ऐसा काम, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कही ये बात

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वरुण धवन (Varun Dhawan) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की आने वाली फिल्म 'कुली नंबर 1 (Coolie No 1)' के लिए ट्वीट किया है और पीएम नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. 'कुली नंबर 1 (Coolie No 1)' की टीम ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वे अपने सेट को प्लास्टिक फ्री रखेंगे. इसे लेकर 'कुली नंबर 1 (Coolie No 1)' के लीड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) ने ट्वीट किया और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसका जवाब भी दिया. वरुण धवन और पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Being a plastic-free nation is the need of the hour and great intiative taken by our prime minister and we can all do this by making small changes. The sets of #CoolieNo1 will now only use steel bottles. @PMOIndiapic.twitter.com/T5PWc4peRX