जैकलीन ने मारी सलमान खान को किक, तो ऐसा था भाईजान का रिएक्शन; देखें Video

सुपरस्टार सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म Race 3 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म ने महज 3 दिन में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर डाला है. Race 3 से जुड़ी छोटी बड़ी बातें सलमान खान के फैन्स जानने के लिए बेकरार हैं. इसी बीच टीम ने फिल्म के बिहाइंड-द-सीन जारी किए हैं, जिसमें एक्ट्रेसेस का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है. वीडियो के एक खास सीन में जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान को छाती पर किक मारती दिखाई दे रही हैं, इसपर भाईजान का रिएक्शन देखने लायक है.सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी एसकेएफ ने यह वीडियो रविवार को यूट्यूब पर जारी किया, जिसे अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. Race 3 एक्शन से भरपूर है, इसमें एक्टर्स के साथ हीरोइन्स भी फाइटिंग करती नजर आई हैं. फिल्म के बिहाइंड-द-सीन्स में जैकलीन-डेजी को एक्शन की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है. सेट पर सलमान खान भी मौजूद हैं, जो दोनों एक्ट्रेस को एक्शन सीन्स करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

. @BeingSalmanKhan 's #Race3 did well on Sunday too.. Sun ₹ 38 cr.. Crosses the ₹ 100 Cr Nett.. Total - ₹ 105 Cr

In the past, three Salman starrers have crossed ₹ 100 cr mark in *3 days*:#BajrangiBhaijaan ₹ 102.60 cr [Fri-Sun]#Sultan ₹ 105.53 cr [released on Wed; Wed-Fri]#TigerZindaHai ₹ 114.93 cr [Fri-Sun]#Race3 *3 days* numbers are being eyed with enthusiasm.

India biz.