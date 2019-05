राहुल गांधी के इस्तीफे पर कुछ ऐसा कह गए रजनीकांत, क्या होगा कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला...

लोकसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गधी (Rahul Gandhi) ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया. राहुल गांधी इसके बावजूद अभी भी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस्तीफा देने की खबर पर चारों ओर से रिएक्शन आ रहे हैं. इस कड़ी में अब साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) का नाम भी जुड़ गया है. रजनीकांत ने राहुल गांधी के इस्तीफा देने के संबंध में अपनी राय रखी है. रजनीकांत (Rajinikanth) ने इस संबंध में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इस्तीफा ना देने की बात की बात कही है. रजनीकांत (Rajinikanth) के बयान पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं.

कुछ इस अंदाज में संसद पहुंची बंगाली एक्ट्रेसस से सांसद बनीं मिमी और नुसरत, जमकर वायरल हो रहीं Photo

Actor turned politician Rajinikanth in Chennai, Tamil Nadu: He (Rahul Gandhi) should not resign. He should prove he can do it. In democracy the opposition should also be strong. https://t.co/Z3H4Tf25l3

रजनीकांत (Rajinikanth) ने चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा: "राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए. उन्हें इसको प्रूव करना चाहिए कि वो यह कर सकते हैं. लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए." रजनीकांत ने इस तरह राहुल गांधी का समर्थन किया है. राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी. इससे पहले रजनीकांत (Rajinikanth) ने बीजेपी की जीत पर भी बयान दिया था.

बॉलीवुड एक्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल, बोले- आपकी पार्टी के 116 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले...

Actor turned politician Rajinikanth in Chennai, Tamil Nadu: This victory is a victory for Modi. He is a charismatic leader. In India after JL Nehru and Rajiv Gandhi he is now a charismatic leader. I will be going for the swearing in ceremony of Narendra Modi ji. pic.twitter.com/pLp0GI5EP8