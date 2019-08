रानू मंडल के स्टार बनने पर इस गीतकार ने किया ट्वीट, बोले- रानू को फेमस करने वाले की कोई सुध लेगा...

पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल (Ranu Mondal) अब न सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं बल्कि वे बॉलीवुड में भी एंट्री ले चुकी हैं. रानू मंडल (Ranu Mondal) ने म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के लिए गाना भी गा लिया है. अब खबर आ रही है कि हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के लिए गाए गाने के लिए उन्हें लगभग 6-7 लाख रुपये मिले हैं. हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन इतना तय है कि संघर्ष भरा जीवन जीने वाली रानू मंडल (Ranu Mandol) की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है. इसे लेकर बॉलीवुड से रिएक्शन आने अभी बंद नहीं हुए हैं. गीतकार मनोज मुंतसिर (Manoj Muntashir) ने ट्वीट के जरिये रानू मंडल (Ranu Mandol) के स्टार बनने की तारीफ के साथ ही गीतकार संतोष आनंद की सुध लेने के लिए भी कहा है. रानू मंडल ने संतोष आनंद के लिखे गाने 'जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है' के जरिये ही लोकप्रियता हासिल की थी.

रानू मंडल (Ranu Mandol) को लेकर गीतकार मनोज मुंतसिर (Manoj Muntashir) ने ट्वीट किया हैः 'मैं बहुत खुश हूं कि रानू मंडल जी संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत, ‘जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है' गाकर रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गईं. लेकिन क्या कोई चैनल, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सैंटा क्लॉज, कोई रॉबिन हुड, संतोष आनंद जी की भी खबर लेगा ? देखते हैं.!!!' मनोज 'बाहुबली', 'कबीर सिंह' और 'केसरी' जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिरिक्स लिख चुके हैं.

So true Manoj ji.. he has written this MASTERPIECE and many more. He deserves so much #SantoshAnand#legendhttps://t.co/2kNtJPxo2i