दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अब नए रंग-रूप में दिखाई देने वाले हैं. नए लुक के साथ नए अवतार में दिखाई देने जा रहे रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म 'सिंबा' (Simmba) का एक्शन टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के एक्शन टीजर में मेकिंग के सीन्स दिखाई गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह धांसू एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. रणवीर का किरदार एक पुलिस ऑफिसर का होगा, जिसमें वह अपने मूंछों पर भी ताव देते दिखेंगे. इतना ही नहीं, एक्शन मेकिंग वीडियो में सरप्राइज होने वाली बात यह है कि सिंबा फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी एक्शन करते हुए दिखे. रोहित अपनी फिल्मों में एक्शन के लिए जाने जाते हैं और टीजर में भी इसकी झलक देखने को मिली.

The ACTION MAN ROHIT SHETTY and the new cop on the block RANVEER SINGH in and as #SIMMBA@ranveersingh@itsrohitshetty@reliance.entertainment @dharmamovies @rohitshettypicturez @simmbathefilm

Sonu Sood and Sara Ali Khan pic.twitter.com/gX3fU1wUD4