Saaho Box Office Collection Day 5: प्रभास की फिल्म 'साहो' ने 5वें दिन भी की धुआंधार कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Saaho Box Office Collection Day 5: प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'साहो' (Saaho) की बॉक्स ऑफिस (Saaho Box Office Collection) पर धुआंधार कमाई जारी है. सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म ने हिंदी मार्केट में जहां पहले दिन 24.40 करोड़ के साथ धमाकेदार ओपनिंग ली थी. दूसरे दिन यानी शनिवार को 25.20 करोड़, तीसरे दिन रविवार को 29.48 करोड़ और चौथे दिन सोमवार को 14.20 करोड़ की कमाई की थी. प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'साहो' (Saaho) ने पांचवे दिन यानी मंगलवार को भी धाकड़ कमाई की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई की होगी. हालांकि अभी इसके आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं.

#Saaho collects in double digits on Day 4, aided by #GaneshChaturthi holiday [some parts of #India]... Mass centres strong... Tue-Thu biz crucial... #Saaho Fri 24.40 cr, Sat 25.20 cr, Sun 29.48 cr, Mon 14.20 cr. Total: ₹ 93.28 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.