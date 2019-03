पीएम नरेंद्र मोदी की बोयोपिक में जावेद अख्तर का नाम देख भड़कीं शबाना आजमी, कह दी यह बड़ी बात...

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) का मानना है कि 'पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) की बायोपिक बनाने वालों ने जानबूझ कर उनके पति और दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का नाम फिल्म की क्रेडिट सूची में दी है. शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने ट्वीट किया, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोगों को इस भ्रम में डालने के लिए जानबूझ कर किया गया है कि जावेद अख्तर ने 'पीएम नरेंद्र मोदी' के लिए गीत लिखे हैं, जबकि 'ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में' गीत दीपा मेहता की फिल्म '1947 अर्थ' से है."

Kesari Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की तूफानी कमाई, कमाए इतने करोड़

Its quite clear this was done with deliberate intentions to mislead public into believing that @Javedakhtarjadu has written the songs for Mr PM Narendra Modi when the song Ishwar Allah Tere JahaN meiN is from @IamDeepaMehta film 1947Earth.