पीएम मोदी के 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन पर इस कॉमेडियन ने फिर कसा तंज, ट्वीट कर कही यह बात...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आगामी 31 मार्च को देशवासियों को संबोधित करेंगे. नरेंद्र मोदी एप पर 'मैं भी चौकीदार' (Main Bhi Chowkidar) के तहत संकल्प लेने की मुहिम शुरू की गई है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कैंपेन 'मैं भी चौकीदार' पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. पीएम मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है. अब उसी ट्वीट पर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने तंज कसा है. स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)के ट्वीट पर कटाक्ष किया है. वैसे भी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में कुछ ही समय रह गया है और पूरा राजनैतिक माहौल गर्माया हुआ है. कुणाल कामरा ने ट्वीट में लिखा है.

Only a matter time of time Modiji starts selling tickets for his election rally on bookmyshow... https://t.co/a1w5xWuQ8K

BJP के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर चल रहे 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन पर चुटकी लेते हुए स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने ट्वीट किया हैः "केवल कुछ समय के लिए मोदीजी बुकमाय शो पर अपनी चुनावी रैली के लिए टिकट बेचना शुरू कर देते हैं." इस तरह स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कमरा ने 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन को लेकर तंज कसा है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

The #MainBhiChowkidar programme on the 31st will look even better with the attractive merchandise!



Have you ordered yours? https://t.co/HVgLzNyClq