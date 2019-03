विवेक ऑबेराय ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉमेडियन ने यूं कसा तंज...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण की वोटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बायोपिक रिलीज होगी. फिल्म में विवेक ऑबेराय (Vivek Oberoi) 'पीएम नरेंद्र मोदी' के गेटअप में दिखेंगे. इस फिल्म की रिलीज डेट 5 अप्रैल को रखी गई है. 'पीएम नरेंद्र मोदी' की बोयोपिक का प्रमोशन भी खूब किया जा रहा है. फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) का किरदार निभा रहे एक्टर विवेक ऑबेराय (Vivek Oberoi) हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. अब इसको लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने पीएम मोदी और विवेक ऑबेराय पर तंज कसा है. स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra)ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ट्वीट किया है. वैसे भी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में कुछ ही समय रह गया है और पूरा राजनैतिक माहौल गर्माया हुआ है. कुणाल कामरा ने ट्वीट में लिखा हैः

Kesari Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की ताबड़तोड़ कमाई, दो दिन में कमा लिए इतने करोड़

Vivek Oberio has done a press conference promorting his movie on PM Narendra Modi while PM Narendra Modi has not done a press conference yet... Kahan milega itna content?