शाहरुख खान ने बॉलीवुड एक्टर को दिया ऑफर, बोले- सर घर आइए, सांप-सीढ़ी खेलेंगे...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन के साथ सोशल मीडिया पर मीठी नोक-झोंक सुपरहिट रही थी, और खूब सुर्खियां भी बटोरी थीं. अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने 'दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे' के उनके ऑनस्क्रीन डैड रहे अनुपम खेर (Anupam Kher) को भारत लौटने पर सांप-सीढ़ी खेलने का इनविटेशन दे डाला है. अनुपम खेर इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें शाहरुख खान को मिस करने की बात लिखी थी. इसके साथ ही अनुपम खेर (Anupam Kher) ने 'दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे' के सीन का एक वीडियो भी डाला था. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इसी ट्वीट पर रिप्लाई किया था.

Arre nahi Daddy Cool! ‘Grow up' hon aapke dushman. Hum dono ka dil to baccha hai ji. Come back home let's start with snakes and ladders and we can move to making sand castles in the air. Miss you. https://t.co/asgWd1N5Cb