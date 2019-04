जावेद अख्तर ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर किया Tweet तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कुछ यूं दिया जवाब, Twitter पर हुई बहस

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के माहौल में बॉलीवुड (Bollywood) के कई दिग्गज अपनी भूमिका निभा रहे हैं. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं. लिहाजा वह (Javed Akhtar) बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए देखे जाते हैं. साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) को भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी (BJP) को निशाने पर लिया तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने उनका जवाब दिया. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की पसंद वास्तव में अनुकरणीय है. साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) विचार और कार्य से संघ परिवार की सही व्यक्तित्व हैं. वाह !वाह ! वाह !

The choice of the BJP for The candidate in Bhopal is indeed immpeccable . Sadhvi Pragya is the perfect prosonification of sangh parivar's thoughts and actions. Wah ! Wah !! Wah !!!

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के इस ट्वीट पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने जवाब देते हुए लिखा कि एक राजनेता जिसकी पत्नी की कथित तौर पर हत्या हुई, जिसकी जांच पड़ताल को कांग्रेस ने नाकाम करने की भरसक कोशिश की. जो आज जमानत पर है. सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ एक हजार पेज की चार्जशीट दाखिल हुई, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं. अशोक पंडित ने आगे लिखा वैसे बता दूं कि सिख दंगों के लिए मशहूर कमलनाथ (Kamalnath) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.

A politician whose wife was allegedly murdered, Cong- thwarted every step of https://t.co/DZ26k6BTUK he is on bail with a 10000pg chargesheet submitted against him for #SunandaPushkar 's murder Shashi Tharoor stl contesting election. Btw Kamalnath of Sikh riots fame is d CM of MP https://t.co/vp0etVHQjP

ट्विटर पर दोनों के बीच वाद-प्रतिवाद यही नहीं रुका, जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अशोक पंडित (Ashoke Pandit) को फिर जवाब दिया. उन्होंने लिखा तो इसलिए आपको साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) से कोई समस्या नहीं है. बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि घाटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जोकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से आतंकी समूहों के साथ संबंध रखते हैं. जावेद अख्तर ने लिखा कि मुझे लगा कि आप पीड़ित हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस मामले पर आप ज्यादा संवेदनशील होंगे.

So you have no problem with the Sadhvi . A bit surprising because there are some profiled persons in the valley who have direct or indirect connection with the terror groups but so far it has not been proved . You have suffered so I thought you will be more sensitive about it .