शाहरुख खान ने पोस्ट की आर्यन, सुहाना और अबराम की Photo, बोले- शुगर ऐंड स्पाइस...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी एक्टिंग और शानदार फिल्मों की वजह से सबके दिलों पर राज करते हैं. शाहरुख खान अपनी फिल्म्स, शोज, फैमिली फोटोज और अपने विचार अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. हाल ही में किंग खान (Shah Rukh Khan) ने अपने छोटे बेटे अबराम (Abram) के बर्थडे की फोटो ट्विटर पर शेयर की है. इस फोटो में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) के तीनों बच्चे आर्यन खान (Aryan Khan), सुहाना खान (Suhana Khan) और अब्राम खान (Abram Khan) नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के तीनों बच्चों की फोटो शेयर होते ही वायरल हो गई.

My Trio of Sugar & Spice & everything Nice....and oh yeah! Gauri's too. pic.twitter.com/KwtWYZa51m