शाहरुख खान ने कैटरीना कैफ के साथ की ऐसी हरकत, एक्ट्रेस बोलीं- थप्पड़ खाएगा- देखें Video

Zero Video: शाहरुख खान ने पोस्ट किया वीडियो, कैटरीना कैफ ने कहा कुछ ऐसा

खास बातें शाहरुख-कैटरीना का वीडियो हुआ वायरल 21 दिसंबर को रिलीज होगी 'जीरो' अनुष्का शर्मा भी आएंगी नजर

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की तिकड़ी ने 'जीरो (Zero)' फिल्म के जरिये अपने फैन्स के दिलों की धड़कनें तेज कर रखी हैं. Zero में शाहरुख खान बौने बउआ सिंह के रोल में हैं तो कैटरीना कैफ एक्ट्रेस बबीता कुमारी के कैरेक्टर में हैं. Zero के ट्रेलर और डायलॉग प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि बउआ सिंह यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बबीता कुमारी के दीवाने है, और किसी तरह वे बबीता के काफी करीब पहुंच भी जाते हैं. शाहरुख खान की Zero का एक ऐसा ही वीडियो खूब देखा जा रहा है जिसमें वे बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के साथ ऐसी हरतक करते हैं कि वे उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी तक दे देती हैं.

'जीरो (Zero)' के बउआ सिंह यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इन दिनों अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर काउंटडाउन शुरू कर रखी है, और वे फिल्म के रिलीज को लेकर जानकारी दे रहे हैं. यही नहीं, शाहरुख खान फिल्म के डायलॉग प्रोमो भी डाल रहे हैं, और ये प्रोमो खूब पसंद भी किए जा रहे हैं.शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक वीडियो डाला है, जिसमें बउआ सिंह बबीता कुमारी के साथ नजर आ रहा है, और वे अपने पांव से उनके पांव को छूता है तो बबीता कुमार उसे थप्पड़ खाने की बात कहती है. इस पर बउआ मजाक करता है, और बबीता कुमार खुश हो जाती है. शाहरुख खान ने इस वीडियो के साथ लिखा हैः 'इतना मुश्किल से साथ आए हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे!'शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने 'जीरो (Zero)' का एक डायलॉग प्रोमो कल भी अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर डाला था. इसमें बउआ सिंह का कैरेक्टर कमाल का है, और उसके डायलॉग के तो क्या कहने. शाहरुख खान ने इस प्रोमो के साथ लिखा थाः 'लौंडा न समझना, बेटा बाप हैं तुम्हारे!' इस तरह शाहरुख खान के तेवर फिल्म में साफ नजर आ रहे हैं. 'जीरो (Zero)' को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है, ये देसी अंदाज वाली फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है. शाहरुख खान इसमें बौने बउआ सिंह के रोल में हैं, और अनुष्का तथा कैटरीना से इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं. फिल्म के दो सॉन्ग भी रिलीज हो चुके हैं.