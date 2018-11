Zero Video: शाहरुख को अनुष्का ने की ड्रिंक ऑफर तो बोले- अकेले ही पीनी होती तो मेरठ के ठेके बुरे थे क्या... Zero Song Mere Naam Tu: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की फिल्म 'जीरो (Zero)' का पहला सॉन्ग 'मेरे नाम तू' रिलीज हो गया है.