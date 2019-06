'दबंग' के छेदी सिंह ने जिम में की हैरतअंगेज कसरत, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड के कुछ कलाकार अपने एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसे कलाकारों में सोनू सूद (Sonu Sood) का नाम भी आता है. सोनू सूद (Sonu Sood) के करियर में दक्षिण भारत समेत की कई हिट फिल्में शुमार हैं. जिसमें सलमान खान (Salman Khan) संग 'दबंग' का नाम भी आता है. दबंग में सोनू सूद के छेदी लाल के किरदार को जनता ने हाथों-हाथ लिया था. सोनू (Sonu Sood) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी बानगी देखी जा सकती है. सोनू आए दिन अपने जिम में वर्कआउट के वीडियो शेयर करते रहते हैं. लेकिन इस बार एक्टर के फिटनेस का वीडियो खुद सोनू ने नहीं बल्कि किसी और ने शेयर किया है. बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने सोनू की फिटनेस और स्टैमिना की तारीफ करते हुए उनका वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि सुपर ह्यूमन सोनू सूद से मिला. अगर कोई सोनू (Sonu Sood) की तरह स्टंट कर सकता है तो अपना हाथ उठाए.

Just met this superhuman @SonuSood if anyone can beat this pl raise your hand. pic.twitter.com/fAcOkZxzAy

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के इस वीडियो को फैंस ने भी चैलेंज के रूप में लिया और अपनी तरफ से इस स्टंट को करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए. फैंस का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद सोनू सूद अभिभूत हो गए. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के जवाब में उन्होंने लिखा कि आप बहुत दयालु हैं, ये मेरा तरीका है आपकी फिल्म ताशकंत फाइल्स (The Tashkent Files) के सिनेमा घरों में 75 दिन पूरे होने पर, सल्यूट करने का. जल्द ही फिल्म के 100 दिन पूरे होने का सेलिब्रेशन किया जाएगा.

You are very kind sir. This is my way of saluting to #TheTashkentFiles celebrating its 75 days today. Another one ready for its 100 days celebration ❤️ https://t.co/2P913wwuif