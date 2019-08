जब श्रीदेवी ने स्टेज पर 'मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां' पर किया था डांस, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और इंडस्ट्री में रूप की रानी एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) का आज जन्मदिन है. श्रीदेवी को उनके जन्मदिन के मौके पर हर कोई याद कर रहा है. हाल ही में हेयरस्टाइलिस्ट ओजस रजानी ने उनके बर्थडे के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी इस वीडियो में अपने गानों पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. मिस्टर इंडिया (Mr. India), नगीना और चांदनी (Chandani) जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस इस वीडियो में भी डांस से सबका दिल जीत रही हैं. श्रीदेवी (Sridevi) के इस डांस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

A day to remember the most versatile actress and the glorious lady of Bollywood Sridevi. It was a privilege to do her hair & makeup in this award function. A very humble and gorgeous lady I've ever met. Wishing you a very Happy Birthday.#bollywoodstar#sridevi#diva#actresspic.twitter.com/8nZIULn1es