दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को दुनिया से अलविदा कहे 3 महीने गुजर चुके हैं. लेकिन उनकी यादें आज भी सिनेप्रेमियों के दिलों पर ताजा हैं. उनके निधन का सबसे गहरा असर श्रीदेवी के परिवार खासकर उनके पति बोनी कपूर और दोनों बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर पर पड़ा है. बता दें, 2 जून को श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी को 22 साल पूरे हुए. हालांकि, इस दिन को सेलिब्रेट करने से पहले ही वह दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं. 22वीं सालगिराह के मौके पर बोनी कपूर ने श्रीदेवी के ट्विटर पेज पर बेहद इमोशनल वीडियो साझा किया है, जिसे देख आप भी भावुक हो जाएंगे.

Today would have been our 22nd wedding anniversary. Jaan... My wife, my soulmate, the epitome of love, grace , warmth and laughter lives within me forever... pic.twitter.com/0XWhFIvOvz