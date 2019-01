सुनील शेट्टी की 5 साल बाद धमाकेदार वापसी, 150 करोड़ बजट की फिल्म 'Marakkar' में बनेंगे योद्धा

खास बातें सुनील शेट्टी की 5 साल बाद वापसी 'Marakkar' का फर्स्ट लुक आया 150 करोड़ की बड़ी बजट वाली फिल्म

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. इस बार वह किसी कैमियो रोल में नहीं, बल्कि दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन की सबसे बड़ी फिल्म 'मरक्कड़- द लायन ऑफ द अरेबियन सी' (Marakkar: The Lion of the Arabian Sea) से वापसी करने जा रहे हैं. सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक आ गया है, जिसमें वह 16वीं शताब्दी के समुद्री योद्धा बने हुए हैं. इस फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ के आस-पास होगा. प्रियदर्शन के साथ सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) पहले भी 'हेरा फेरी', 'हलचल', 'दे दना दन' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं. यह मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होगी. इसमें सुनील शेट्टी के अलावा मोहनलाल भी हैं, जो लीड भूमिका में होंगे. फिल्म में अर्जुन सेरजा भी हैं.

'मणिकर्णिका' फिल्म के रिलीज से पहले हुई ये घटना, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा इन्हें

5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) अपने नए लुक में लंबे बाल व दाढ़ी के साथ योद्धा का कवच पहन रखा हुआ है. मुंबई मिरर के रिपोर्ट के मुताबिक, 'मरक्कड़- द लायन ऑफ द अरेबियन सी' (Marakkar: The Lion of the Arabian Sea) फिल्‍म नेवी चीफ मोहम्‍मद अली उर्फ कुंजली मरक्कड़ IV (Kunjali Marakkar IV) के जीवन पर आधारित होगी. सुनील शेट्टी ने अपने इस लुक को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनील शेट्टी का लुक हॉलीवुड फिल्म 'ट्रॉय' (Troy) से प्रेरित है, जबकि उनका किरदार वास्तविक जीवन पर आधारित है. इसमें वह तलवार फाइट के सीन्स भी होंगे.

सुष्मिता सेन का फिटनेस Video फिर हुआ वायरल, एक्सरसाइज से कुछ यूं किया अट्रैक्ट

प्रियदर्शन के फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ वीएफएक्स का भी शानदार यूज किया जाएगा. शूटिंग जारी है और करीब अप्रैल या मई तक फिल्म की शूट को खत्म कर लिया जाएगा. मलयालम के अलावा इसे हिंदी, तमिल, तेलुगू भाषा में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद इसे अगले साल तक रिलीज किया जा सकता है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...