अनुपम खेर ने BJP को वोट ना देने वाली अपील पर जताई आपत्ति, तो इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं किया पलटवार...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lol Sabha Election 2019) को लेकर माहौल गर्म है. पहले चरण का मतदान होने में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है. ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तब ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं. राजनीतिक दलों के समर्थन और विरोध को लेकर भी इन दिनों खुलकर बातें हो रही है. इस बॉलीवुड गलियारा भी इसमें पीछे नहीं हा. आए दिन कलाकारों के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) भी अपनी राय ट्वीट के जरिए रखने से पीछे नहीं हट रही हैं. उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है, जो वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने दिग्गज एक्ट अनुपम खेर (Anupan Kher) के ट्वीट पर पलटवार किया है.

सलमान खान के साथ काम कर चुकी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया Belly Dance, वायरल हुआ Video

So some people from my fraternity have issued a letter for public to vote out the present constitutionally elected government in the coming elections. In other words they are officially campaigning for opposition parties. Good!! At least there are no pretensions here. Great. pic.twitter.com/gqnZBGNdKa