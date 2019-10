Sye Raa Narsimha Reddy ने तोड़ा 'वॉर' का रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में मचाया तूफान

Syer Raa Narsimha Reddy Box Office Collection: साउथ के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी (Chirajeevi) की फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' (Sye Raa Narsimha Reddy) ने गांधी जयंति के मौके पर रिलीज होकर तूफान मचा दिया है. फिल्म की कमाई ने ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की 'वॉर' को भी पीछे छोड़ दिया है. बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहता के ट्वीट के मुताबिक चिरंजीवी की फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' (Sye Raa Narsimha Reddy) ने सभी वर्जन में कुल 65 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' ने अपने सभी वर्जन में कुल मिलाकर 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस लिहाज से फिल्म साउथ की फिल्म ने बॉलीवुड फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

‘Syeraa Narasimha Reddy' netted Rs. 65 crore (all versions put together) on day 1. ‘War' day 1 was Rs. 53.35 crore.