52 साल के Salman Khan ने किया लड़की मिलने का ऐलान, Twitter पर खूब उड़ी खिल्ली

खास बातें ट्विटर पर वायरल सलमान खान का ट्वीट लिखा- 'मुझे लड़की मिल गई' किसी ने दी बधाई तो किन्हीं ने उड़ाया मजाक

Mujhe ladki mil gayi — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 6, 2018

सलमान खान स्टारर ' टाइगर जिंदा है ' बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रही है. इसी बीच सलमान ने ऐलान किया है कि उन्हें लड़की मिल गई है. सलमान खान ने सोमवार रात ट्विटर पर लिखा, "मुझे लड़की मिल गई." हालांकि, उन्होंने यह बात नहीं बताई कि उन्हें शादी के लिए लड़की मिली है या फिर आगामी फिल्म 'भारत' की हिरोइन. सलमान ने जैसे ही ट्वीट पर लड़की मिलने का ऐलान किया, वैसे ही उनके फैन्स एक्टिव हो गए. सलमान की इस पोस्ट को 5 हजार से ज्यादा बार री-ट्वीट और 19हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

Or take some tips from @OfficeOfRG — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) February 6, 2018

Achcha ..... Aish... Sangeeta... Luliya... etc ...etc....etc... ye sab Ladke the kya — Nilim Dattu (@Dattu_Nilim700_) February 6, 2018

Ladki nahi Aunty hogi, dekh lo ache se — Intellectual Taimur (@wallaAlhabiba) February 6, 2018

Bhadaai ho bhai.. — Sumit kadel (@SumitkadeI) February 6, 2018

I am 100% sure it's for a film — (@SultanKiAngel) February 6, 2018

Shaadi Kab Kar Rahe Ho — A N K I T (@SalmanSovereign) February 6, 2018

Please elaborate before I get an heartattack — (@Being_PreeTy) February 6, 2018

ट्विटर पर सलमान को अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी, जबकि किन्हीं ने जमकर मजाक उड़ाया.बता दें, सलमान खान इन दिनों फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग में बिजी हैं. इसके बाद वह अली अब्बास जफर निर्देशित फिल्म 'भारत' की शूटिंग शुरू करेंगे.