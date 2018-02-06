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52 साल के Salman Khan ने किया लड़की मिलने का ऐलान, Twitter पर खूब उड़ी खिल्ली

सलमान खान ने सोमवार रात ट्विटर पर लिखा, "मुझे लड़की मिल गई." हालांकि, उन्होंने यह बात नहीं बताई कि उन्हें शादी के लिए लड़की मिली है या फिर आगामी फिल्म 'भारत' की हिरोइन.

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52 साल के Salman Khan ने किया लड़की मिलने का ऐलान, Twitter पर खूब उड़ी खिल्ली

मुझे लड़की मिल गई : सलमान खान

खास बातें

  1. ट्विटर पर वायरल सलमान खान का ट्वीट
  2. लिखा- 'मुझे लड़की मिल गई'
  3. किसी ने दी बधाई तो किन्हीं ने उड़ाया मजाक
नई दिल्ली: सलमान खान स्टारर 'टाइगर जिंदा है' बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रही है. इसी बीच सलमान ने ऐलान किया है कि उन्हें लड़की मिल गई है. सलमान खान ने सोमवार रात ट्विटर पर लिखा, "मुझे लड़की मिल गई." हालांकि, उन्होंने यह बात नहीं बताई कि उन्हें शादी के लिए लड़की मिली है या फिर आगामी फिल्म 'भारत' की हिरोइन. सलमान ने जैसे ही ट्वीट पर लड़की मिलने का ऐलान किया, वैसे ही उनके फैन्स एक्टिव हो गए. सलमान की इस पोस्ट को 5 हजार से ज्यादा बार री-ट्वीट और 19हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

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ट्विटर पर सलमान को अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी, जबकि किन्हीं ने जमकर मजाक उड़ाया. Tiger Zinda Hai का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, आमिर खान की इस फिल्म को दिया पछाड़

बता दें, सलमान खान इन दिनों फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग में बिजी हैं. इसके बाद वह अली अब्बास जफर निर्देशित फिल्म 'भारत' की शूटिंग शुरू करेंगे.

VIDEO: 'टाइगर जिंदा है' की टीम से खास बातचीत...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...


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Salman Khantiger zinda hai

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