52 साल के Salman Khan ने किया लड़की मिलने का ऐलान, Twitter पर खूब उड़ी खिल्ली

Tiger Zinda hai Box Office Collection Day 43: अभी भी फिल्म की कमाई जारी, रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब
Mujhe ladki mil gayi— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 6, 2018
Or take some tips from @OfficeOfRG— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) February 6, 2018
Achcha ..... Aish... Sangeeta... Luliya... etc ...etc....etc... ye sab Ladke the kya— Nilim Dattu (@Dattu_Nilim700_) February 6, 2018
Ladki nahi Aunty hogi, dekh lo ache se— Intellectual Taimur (@wallaAlhabiba) February 6, 2018
Bhadaai ho bhai..— Sumit kadel (@SumitkadeI) February 6, 2018
I am 100% sure it's for a film— (@SultanKiAngel) February 6, 2018
Shaadi Kab Kar Rahe Ho— A N K I T (@SalmanSovereign) February 6, 2018
Tiger Zinda Hai का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, आमिर खान की इस फिल्म को दिया पछाड़
Please elaborate before I get an heartattack— (@Being_PreeTy) February 6, 2018
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