बिग बॉस में भिड़े सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, ट्विटर पर लोगों ने कहा- बाहर निकालो इन्हें...

खास बातें सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की हुई भयंकर लड़ाई ट्विटर पर फैन्स का आया जबरदस्त रिएक्शन लोगों ने कहा- बाहर निकालो

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में शुरुआत से ही एक-दूसरे के साथ रहने वाले दो करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) अब दुश्मन बन गए हैं . पिछले हफ्ते हुई लड़ाई के बाद ये दोनों एक-दूसरे के फिर से दोस्त बन गए थे. हालांकि इस हफ्ते तो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की लड़ाई ने हदें ही पार कर दी. उन्होंने एक-दूसरे को धक्का दिया और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने आसिम रियाज का कॉलर इतनी जोर से पकड़ा की उन्हें चोट लग गई. बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की यह लड़ाई एक टास्क के दौरान हुई.

Result look at asim chest near neck sid choked him which was not telecast #WeStandByAsimRiaz#EvictSidharthShuklapic.twitter.com/gwwDsL97LH — Samson Loukrakpam (@SamsonLoukrakp1) November 20, 2019

अब सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज को लेकर ट्विटर पर फैन्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. ट्विटर पर #EvictSidharthShukla और #EvictAsimRiaz ट्रेंड कर रहा है. इन दोनों को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं, कोई सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बेघर करने की बात कर रहा है तो कोई आसिम रियाज (Asim Riaz) को.

Hash tag should evict the girls bvoz sid is also gud as asim....he just lost it bcoz nobody game him the reality check asim did..I stand by asim for sure



#EvictSidharthShukla — ERAM (@ERAM543543543) November 20, 2019

#EvictSidharthShukla such behavior toward his close frnds #WeLoveAsimRiaz even he supports him from the firstsday of #BigBoss13pic.twitter.com/FmcGgXCotl — Palmo (@Palmo29201893) November 20, 2019

Sach mein violence kaisa bhi ho galat hai but sid must have been controlled earlier ..ab asim ki watt lagayenge salman...which is not gud control sid...#EvictSidharthShukla — ERAM (@ERAM543543543) November 20, 2019

बता दें, बिग बॉस के घर में आज शहनाज (Shehnaaz Gill) का स्वयंवर टास्क हुआ. इस दौरान शहनाज गिल ने भरपूर फायदा उठाया और सबसे अपनी मर्जी के काम करवाए. शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) से संतरा लाने के लिए कहेा. सिद्धार्थ शुक्ला रसोई में गए लेकिन संतरे खत्म हो चुके थे. इस पर आसिम रियाज (Asim Riaz) सेब काटने लगे तो सिद्धार्थ शुक्ला को गुस्सा आ गया फिर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई.

