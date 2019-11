बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट पर फिदा हुआ ये बॉलीवुड एक्टर, कहा- 'तुमसे शादी करने को तैयार हूं...'

बिग बॉस का ये 13वां (Bigg Boss 13) सीजन काफी धमाकेदार है. जहां बिग बॉस में धीरे-धीरे सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और देवोलिना भट्टाचार्या (Devoleena Bhattacharjee) का प्यार परवान चढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर घर के दो बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज (Asim Riaz) में दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है. हाल ही में, देवोलिना को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने देवोलिना को अपना सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट बताया है, साध ही उनसे शादी करने की इच्छा भी जताई है.

Now #Devoleena is my most favourite in #BigBoss! She is so cute and beautiful that I am ready to marry with her. Love you babe!

