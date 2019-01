URI Box Office Collection Day: विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का दमदार कलेक्शन, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

खास बातें फिल्म 'उरी' की ताबड़तोड़ कमाई जारी विक्की कौशल की दमदार एक्टिंग 'उरी' फिल्म को मिल रहे हैं काफी अच्छे पब्लिक रिव्यू

URI Box Office Collection Day 3: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंड़े गाड़ दिए हैं. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने पहले 8.5 करोड़, दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन करीब 14 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस हिसाब से 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने करीब 34 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. हालांकि, तीसरे दिन के कलेक्शन का रियल फिगर अभी सामने नहीं आया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

#UriTheSurgicalStrike witnesses remarkable growth on Day 2 [Sat]... Glowing word of mouth is converting into BO numbers... Growth on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 51.59%... Day 3 [today] should be bigger... Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr. Total: ₹ 20.63 cr. India biz. #Uri — taran adarsh (@taran_adarsh) January 13, 2019

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) की कमाई को लेकर ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने भी ट्वीट किया है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है.

बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. फिल्म के पहले वीकेंड में एडवांस बुकिंग भी काफी देखने को मिल रही . इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. साल 2016 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के लिए भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर आधारित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी.

