उर्मिला मातोंडकर ने Coronavirus नहीं बल्कि नफरत को बताया खतरनाक, बोलीं- हमें मार रही है...

कोरोनावायरस (Coronavirus) अब भारत में भी दस्तक दे चुका है और इसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के साथ-साथ तेलंगाना में कोरोनावायरस से संबंधित केस पाया गया. कोरोनावायरस को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में उर्मिला मातोंडकर ने कोरोनावयरस को भयानक बताया है, साथ ही उन्होंने इसको दिल्ली हिंसा के साथ भी जोड़ा है. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

How deadly n scary is #coronavirusindia is a genuine threat n concern but what about the bigger virus of hatred n bigotry that's decaying n killing us already..when can that be eradicated ?? #DelhiRiot2020 Let's please work on that ???????????????? #TuesdayMotivation