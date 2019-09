बॉलीवुड एक्टर वीरू कृष्णन के निधन पर भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा, ट्विटर पर यूं छलका दर्द

1996 में आई फिल्म 'राजा हिंदूस्तानी (Raja Hindustani)' में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से मशहूर होने वाले अभिनेता वीरू कृष्णन (Veeru Krishnan) का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया. एक एक्टर होने के अलावा वीरू कृष्णन (Veeru Krishnan) एक बेहतरीन कथक डांसर भी थे. अपने इस टैलेंट से उन्होंने प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), कैटरीना कैफ, करणवीर बोहरा और कई कलाकारों को भी कथक डांस सिखाया है. उनके निधन पर कई बॉलीवुड कलाकारों ने ट्वीट कर वीरू कृष्णन (Veeru Krishnan) को श्रद्धांजलि दी है. खासकर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) वीरू कृष्णन के निधन पर ज्यादा दुखी नजर आ रही हैं. वीरू कृष्णन के लिए ट्वीट करते हुए देसी गर्ल काफी भावुक भी हो गईं.

You taught me to dance when I was two left feet. Your patience and passion for dance was so infectious that each one of us not only learned Kathak, but so much more from you. You will always be remembered Guruji. #panditveerukrishnanhttps://t.co/pfQerVQgby