इंडियन क्रिकेट टीम के लिए विवेक ओबेरॉय ने किया ऐसा ट्वीट, भड़के लोग बोले - साबित कर दिया किसके लायक हो

खास बातें अपने पोस्ट को लेकर फंसे विवेक ओबेरॉय सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने विवेक ओबेरॉय को जमकर किया ट्रोल विवेक ओबेरॉय का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हालांकि, कई बार अपने ट्वीट के चक्कर में ट्रोल भी हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही वाकया उनके साथ हाल ही में हुआ है, जिसमें अपने ट्वीट को लेकर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो गए, इतना ही नहीं कई ट्विटर यूजर ने उन्हें 'परिपक्व' होने की भी सलाह दे डाली. दरअसल, विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के सेमीफाइनल मैच को लेकर एक जिफ (GIF) अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. इस जिफ में एक महिला आदमी की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर वो भी उसे गले लगाने के लिए आगे जाता है. लेकिन महिला पहले व्यक्ति के पास न जाकर उसके पीछे आ रहे व्यक्ति से मिलती है.

इस जिफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने इसकी तुलना भारतीय फैंस से की. उन्होंने जिफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा 'कुछ ऐसा ही हुआ था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारतीय फैंस के साथ.' अपने इस ट्वीट को लेकर विवेक ओबेरॉय एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

Hello mr @vivekoberoi , always thought you were gentleman , last two tweets proved you desevered where you are now .Whatever you are because of your dad , Just don't ruin it, we are proud of cricket team , they are lot better than and your creepy meme . Jai Hind — amitsethi (@AmitSbelieve) July 12, 2019

विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) के इस ट्वीट को नापसंद करते हुए एक यूजर ने लिखा 'मैं सोचता था कि आप जेंटलमैन हैं, लेकिन आपके दो ट्वीट्स ने यह साबित कर दिया है कि आप किसके लायक हैं. आप जो कुछ भी हैं अपने पिता के वजह से हैं और हम अपनी क्रिकेट टीम पर गर्व करते हैं. यह आपके गंदे मीम से कहीं बेहतर है.'

Atleast show some respect..They have played for our nation..They are pride..Who you are..Flop actor and nothing else. you think you made the movie on Namo you've become popular..I think this reaction fan makes after watching your movie.. — Hemant (@hemantblp) July 12, 2019

विवेक ऑबेरॉय (Vivek Oberoi) के ट्वीट पर दूसरे यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा 'कम से कम थोड़ा सम्मान तो दिखाओ, उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए खेला है. आप कौन हो एक फ्लॉप एक्टर, जिसे नमो फिल्म बनाने के बाद लगता है कि वह लोकप्रिय हो जाएगा.'

Mr Oberoi, be mature otherwise people will always take you lightly . — @m¡t v (@kvamit) July 12, 2019

इसके अलावा एक यूजर ने विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) को परिपक्व होने की सलाह देते हुए लिखा, 'मेच्योर हो जाएं वरना लोग हमेशा आपको हल्के में ही लेंगे.'

