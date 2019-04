यो यो हनी सिंह पर बने सॉन्ग का YouTube पर धमाल, बार-बार देखा जा रहा Video

यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने अपने कैरियर में कई सफल चार्टबस्टर्स दिए है जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए पसंदीदा पार्टी गीत साबित हुए हैं. संगीत सनसनी यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के स्टारडम को देखते हुए अब उन पर एक गाना बनाया गया है. आरएस चौहान द्वारा हाल ही में रिलीज किया गया गीत 'यो यो' एक मजेदार गीत है जिसमें इक्का (Ikka) और ऋषि रिच (Rishi Rich) हैं और जिसके बोल यो यो हनी सिंह के प्रसिद्ध चार्टबस्टर्स 'ब्लू आइज' और 'ब्राउन रंग' से लिए गए हैं और इसे यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के नाम पर भी रखा गया है.

यो यो हनी (Yo Yo Honey Singh) सिंह इस गाने के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गए थे और सोशल मीडिया पर गायक को धन्यवाद देते हुए यो यो ने लिखा, 'यो यो सॉन्ग में प्यार और सम्मान के लिए बहुत शुक्रिया. आरएस और इक्का को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. क्रेजी बीट्स और 2000 के हिपहॉप को जिंदा रखने के लिए ऋषि भाई को ढेर सारा सम्मान.' इस तरह हनी सिंह ने इस सॉन्ग के लिए आभार जताया है.

Thanks for the love and respect in “Yo Yo” song.

My best wishes for Ikka and RS . BIG respect to Rishi bhaji for making crazy beats and keeping 2000s Hiphop alive. https://t.co/BBliUbiK1w