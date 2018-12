Zero Box Office Collection Day 1: शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की 'जीरो' पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

खास बातें 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है 'जीरो' आनंद एल राय ने किया है डायरेक्ट कैटरीना और अनुष्का हैं लीड रोल में

Zero Box Office Collection Prediction: 'जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के पहले दिन के कलेक्शन के अनुमान आने लगे हैं. फिल्म एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शाहरुख खान की 'जीरो' पहले दिन बॉक्स ऑफिस (Zero Box Office Collection Day 1) पर 22-26 करोड़ रु. कमा सकती है. हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान भर है. 'जीरो (Zero)' को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Zero Box Office Collection) के मामले में यश की कन्नड़ फिल्म 'केजीएफ (KGF)' से कड़ी टक्कर मिल रही है. यश की फिल्म 'KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स 1)' को लेकर भी जबरदस्त हाइप है, और फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में एक साथ रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा का मुकाबला यश की 'KGF' से होगा. बुकमायशो पर अगर फिल्म में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का आंकड़ा देखें तो शाहरुख खान की 'जीरो' यश की 'केजीएफ' से पिछ़ड़ गई है. बेशक ये मुकाबला जारी है.

फिल्म टिकट बुकिंग वेबसाइट BookMyShow.com पर 'Zero' को अभी तक 2,52,518 लोगों ने लाइक किया है. लाइक का मतलब यहां पर उन लोगों से है जो इस फिल्म में दिलचस्पी रखते हैं. इस तरह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की फिल्म साउथ के एक्टर यश की 'केजीएफ (KGF)' से पिछड़ गई है. 'केजीएफ' को 3,01,753 लाइक मिले हैं. इस तरह बुकमायशो पर लाइक्स के मामले में तो 'जीरो (Zero)' यश की फिल्म से पिछड़ रही हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो (Zero)' जहां एक बौने कैरेक्टर बउआ सिंह की कहानी है और डायरेक्टर आनंद एल. राय की देसीपन से लबरेज प्रेम कहानी है. फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट है और फिल्म की प्रोड्यूसर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान हैं. दूसरी ओर, कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने शाहरुख खान से लोहा लेने की ठानी है. यश साउथ सिनोमा में बड़े नाम हैं और 'केजीएफ' की कहानी कोलार गोल्ड खदानों की है. फिल्म दो भागों में आएगी और इसके ट्रेलर ने जबरदस्त हंगामा मचा रखा है. फिल्म क 2,000 स्क्रीन्स पर रिलीज करने की खबर है. इस तरह शाहरुख खान की 'जीरो' का सफर बॉक्स ऑफिस पर आसान नहीं रहने वाला. वैसे भी 'जीरो' का बजट 200 करोड़ रु. बताया जा रहा है, ऐसे में शाहरुख खान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी.

