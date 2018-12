Zero Box Office Collection Day 1: शाहरुख-अनुष्का की 'जीरो' को लगी जोरदार ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

खास बातें शाहरुख खान की 'जीरो' हुई रिलीज आनंद एल राय ने की है डायरेक्ट अनुष्का-कैटरीना हैं लीड में

Bollywood Box Office Collection 2018: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' ने पहले दिन जोरदार कमाई की है, लेकिन फिल्म कोई भी रिकॉर्ड बनाने से जरूर चूक गई है. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, शाहरुख खान की 'जीरो' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस (Zero Box Office Collection) पर लगभग 20 करोड़ रु. की कमाई की है. इस तरह 'Zero' पहले दिन कोई बड़ा करिश्मान नहीं कर सकी है, लेकिन उसकी झोली में अच्छे नंबर जरूर आ गए हैं.

Zero Movie Review: शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की 'जीरो' न दिल में उतरती है, और न ही दिमाग में

सपना चौधरी का डांस देख खुद को रोक नहीं पाया ये बुजुर्ग, हाथ मे नोट लेकर किया कुछ ऐसा- Video हुआ वायरल

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero' से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी. हालांकि फर्स्ट डे कलेक्शन का शुरुआती अनुमान आया है. लेकिन फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए हैं. 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन कमजोर बताए जा रहे हैं. इस तरह शाहरुख खान के करियर के लिहाज से बेहद जरूरी फिल्म 'Zero' दर्शकों को उलझा सकती है. वैसे भी शाहरुख खान को एक सुपरहिट फिल्म की दरकार है, और 'जीरो' से काफी कुछ उनका दांव पर लगा हुआ है.

Danish Zehen ने सारा अली खान को यूं किया था इम्प्रेस, Video हो रहा वायरल

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' भारत में लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि फिल्म विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस तरह 'Zero' के लिए पहला वीकेंड काफी अहम रहने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है.

Yo Yo Honey Singh Makhna Song: हनी सिंह की जोरदार कमबैक, 'मखना' से मचाई धूम...देखें Video

2.0 Box Office Collection Day 22: रजनीकांत की '2.0' ने बनाया ये धांसू रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

'Zero' को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है, और इससे पहले वे 'तनु वेड्स मनु 1-2' और 'रांझणां' जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं. लेकिन ये फिल्म मिड बजट थीं, और मजबूत कहानी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाने में कामयाबी भी रही थीं. लेकिन 'जीरो' इस मोर्चे पर थोड़ी कमजोर नजर आ रही है.

टाइगर श्रॉफ का 'दिलबर' सॉन्ग पर धमाकेदार डांस, नोरा फतेही को आया गुस्सा किया ये चैलेंज...देखें Video

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' के लिए रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म 'सिम्बा (Simmba)' भी मुश्किलें पैदा कर सकती है क्योंकि फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और ये साउथ की सुपरहिट फिल्म 'टेम्पर' का रीमेक है. ऐसे में शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पर सफर आसान नहीं रहने वाला है.,

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...