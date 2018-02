Budget 2018: अखिलेश यादव बोले, 'अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट', पढ़ें अन्य नेताओं के ट्विटर रिएक्शन

खास बातें बजट आने के बाद विपक्ष नेताओं के रिएक्शन ट्विटर पर जताया विरोध अखिलेश, तेजस्वी समेत कई लोगों ने किया ट्वीट

I had expected some financial assistance to important infrastructure projects for national capital. Am disappointed that Centre continues its step-motherly treatment to Delhi — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 1, 2018

गरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुँह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़री बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 1, 2018

Disappointing #Budget2018.

Not a single extra rupee increased in Delhi’s share in Central taxes since 2001-02, stays at Rs 325 Cr. No other part of India gets such treatment.



BJP govt at Center continues to treat Delhi residents as second-grade citizens. N/1 — Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018

Delhi police comes under Centre. Yet no plans or schemes announced to tackle crime and issues of women safety that have made Delhi the crime capital of India.

Highly disappointing #Budget2018!



N/2 — Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018

Land in Delhi comes under Centre. Yet no plans announced to regularise unauthorised colonies or give more land to Delhi govt to build clinics, schools, hospitals and bus depots.

Highly disappointing #Budget2018!

N/3 — Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018

I had personally requested a special package for 2000 electric buses for Delhi, which could have played a major role in combating air pollution. Unfortunately, BJP govt does not care for Delhi.



N/4 — Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018

मोदी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और ना ही कर रही। सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है। #Budget2018 — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018

बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला। नीतीश कुमार बताए क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से बीजेपी की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018

बजट किसानों के साथ छलावा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600रू प्रति क्विंटल है लेकिन बाज़ार मे उस मूल्य पर कोई गेहूँ ख़रीदने वाला नहीं है।मजबूरन किसान को 1300 मे गेहूँ बेचना पड़ता है।किसका डेढ़ गुणा MSP देने की बात है? वातानुकूलित कैबिनों में बैठकर किसानों का भाग्य मत लिखिए। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018

किसानों की खेती की चिंता छोड़ मोदी सरकार वोटों की खेती में लीन है।बीजेपी देश से किसानों को समाप्त करना चाहती है। पूँजीपतियों का NPA 10 लाख करोड़ है लेकिन पूँजीपतियों की रखवाली मोदी सरकार 80 करोड़ किसानों का कुछ हज़ार करोड़ रुपए क़र्ज़ माफ़ नहीं कर सकती। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018

किसानों की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं उनका क़र्ज़ माफ़ कर देते आय तो उससे भी बढ़ जायेगी। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018

After servicing the Capitalist, oligarch and Khas Aadmi for four years suddenly Govt feels that it can fool the Farmer, the labourer, the small artisan, the salaried professional that it cares about them too in an election year.Hell hath no fury like a nation scorned.#budget2018 — Manish Tewari (@ManishTewari) February 1, 2018

केंद्र सरकार द्वारा आम बजट गुरुवार को संसद भवन में पेश किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों के विकास को लेकर कई छोटे-बड़े ऐलान किए. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद देश को संबोधित करते हुए बताया कि जेटली द्वारा पेश किए गए बजट में किन क्षेत्रों में फायदे हुए. फिलहाल बजट पेश करने के बाद विपक्ष पार्टियों ने ट्विटर के जरिए अपने अपने रिएक्शन दिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट का विरोध जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी कि देश की राजधानी के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया जाएगा.केजरीवाल ने आगे लिखा मुझे निराशा है कि केंद्र में होने के बावजूद दिल्ली के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुंह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़री बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी.वहीं आप नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बेहद निराशाजनक बजट, 2001-02 से केंद्रीय टैक्स में दिल्ली के हिस्से में एक भी अतिरिक्त रुपए की वृद्धि नहीं हुई. हमेशा की तरह दिल्ली का बजट 325 करोड़ रुपए, भारत के अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता होगा. केंद्र में भाजपा सरकार दूसरे निवासियों के नागरिकों के रूप में दिल्ली के निवासियों के साथ रहती रही है. मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्थित जमीन, क्लीनिक, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस डिपोट तमाम क्षेत्र केंद्र सरकार के अंर्तगत आते हैं, इसके बावजूद कोई भी नई स्कीम या योजना की घोषणा नहीं की.वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और ना ही कर रही. सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है. उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला. नीतीश कुमार बताए क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से बीजेपी की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. बता दें कि तेजस्वी ने बजट को लेकर कई ट्वीट्स किए.कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को बेवकूफ बनाने वाला बजट बताया है. उनका कहना है कि चार साल बाद चुनावी वर्ष में किसान, मजदूर, छोटे कारीगर, वेतनभोगियों के लिए छोटा बजट पेश करके वेबकूफ बना रहे हैं.