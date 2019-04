UP Board 10th, 12th Result: 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 3 स्टेप्स में आसानी से कर पाएंगे चेक

UP 10th, 12th Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) जल्द जारी करेगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) 27 अप्रैल यानी कल जारी किया जाएगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Result 2019) कल दोपहर 12:30 बजे जारी किए जाएंगे. रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) की घोषणा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के मुख्यालय से की जाएगी. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmspresults.up.nic.in, upresults.nic.in और results.gov.in पर भी चेक कर पाएंगे. बता दें, इस साल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुल 58,06,922 छात्र उपस्थित हुए थे. इसमें से हाईस्कूल में 31,95,603 छात्रों ने थे, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए 26,11,319 थे.



UP Board 10th Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



1. स्टूडेंट्स 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. वेबसाइट पर दिए गए UP Board 10th Result के लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रोल नंबर सबमिट करें और रिजल्ट देखें.

UP Board 12th Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

1. स्टूडेंट्स 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. वेबसाइट पर दिए गए UP Board 12th Result के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रोल नंबर सबमिट कर रिजल्ट चेक करें.

