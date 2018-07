महाराष्ट्र में यवला नाम एक जगह है. वहां एक बड़ा संगीत सम्मेलन था जो रात भर चला. 1946 में पंडित जसराज तबला बजाते थे. उस सम्मेलन में उन्होंने पंडित डी.वी. पलुस्कर, पंडित रविशंकर तथा एक अन्य कलाकार के साथ रात भर तबला बजाया. '1946 में ही मैंने अन्नपूर्णा जी को पहली बार देखा था. तब पंडित रविशंकर जी बोरिवली में रहते थे और पन्नालाल घोष जी मलाड में रहते थे. मैं बड़े भाई साहब (पंडित मणिराम जी) के साथ पंडित रविशंकर को यवला फेस्टिवल के लिए बुक करने के लिए उनके घर गया था. वहीं पर अन्नपूर्णा जी के दर्शन हुए.महाराष्ट्र में मन्माड के करीब यह जगह है, जहां नौकोटि नारायण नाम के एक सेठ थे. उनको ‘नौकोटि’ का शायद खिताब मिला होगा. सम्भवत: उनके पास नौ करोड़ रुपये रहे होंगे. तो सचमुच नौकोटि नारायण जैसा ही उनका व्यवहार था. सभी कलाकारों यथायोग्य पारिश्रमिक देना, किसी ने कहा कि मुझको 100 रूपये दीजिये तो 100, किसी ने 500 रुपये मांगे तो 100, किसी ने 500 रुपये मांगे तो उसको 500 रुपये दिये. किसी ने 5000 दीजिए, तो 5000 रुपये दे दिये.

