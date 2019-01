ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्‍पी (Jason Gillespie)ने विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली मौजूदा टीम इंडिया (Team India)को वर्ल्‍डकप-2019 (World Cup 2019) में खिताब का मजबूत दावेदार माना है. गिलेस्‍पी (Jason Gillespie) ने अपनी इस राय के पीछे की वजह भी बताई है. उन्‍होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्‍वर कुमार जैसे गेंदबाजों के कारण भारत का गेंदबाजी आक्रमण बेहद संतुलित है और इस कारण इंग्‍लैंड में होने वाले वर्ल्‍डकप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने के अच्‍छे आसार हैं. गिलेस्‍पी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भारतीय आक्रमण बहुत संतुलित है. बुमराह (Jasprit Bumrah)को कुछ निश्चित कारण से आराम दिया गया है लेकिन उनका आक्रमण फिर भी काफी अच्छा है.'

It was about more than just the result for Australia coach Justin Langer after Tuesday's one-day clash at the Adelaide Oval pic.twitter.com/qA56qXunzx