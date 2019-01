भारत के खिलाफ (India vs Australia) एडिलेड (Adelaide ODI) में हुए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया के मध्‍य क्रम के बल्‍लेबाज शॉन मार्श (Shaun Marsh) ने 131 रन की बेहतरीन पारी खेली. बाएं हाथ के आकर्षक बल्‍लेबाज शॉन ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 123 गेंदों का सामना किया. उन्‍होंने इस दौरान 11 चौके और तीन छक्‍के लगाए. हालांकि शॉन मार्श की यह पारी भी ऑस्‍ट्रेलिया टीम को जीत नहीं दिला पाई. मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 298 रन का बड़ा स्‍कोर बनाया था लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक बनाकर शॉन मlर्श (Shaun Marsh) के शतक का करारा जवाब दिया. विराट के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)और दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने सूझबूझ से बल्‍लेबाजी करते हुए भारत को छह विकेट की जीत दिला दी. एक बार फिर शॉन मार्श का वनडे शतक ऑस्‍ट्रेलिया के काम नहीं आया. उनके पिछले चार वनडे शतकों के दौरान हर बार ऑस्‍ट्रेलिया टीम को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसा लगता है कि वनडे मैच में शॉन मार्श के शतक बनाते ही ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ि‍यों में यह अनजाना सा डर घर करने लगता है कि उनकी टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ सकता है.

