क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था ICC के अवार्ड्स (ICC Awards) में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की प्रतिभा को भी खास माना गया है. 21 साल के पंत को आईसीसी मैंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर (ICC Men's Emerging Cricketer of the Year) 2018 का अवार्ड प्रदान किया है. इसके साथ ही आईसीसी ने युवा पंत (Rishabh Pant) को अपनी वर्ष 2018 की टेस्‍ट टीम में भी जगह दी है. इस टेस्‍ट टीम की कप्‍तानी विराट कोहली को सौंपी गई है तथा इसमें विराट और पंत के अलावा जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं. गौरतलब है कि पंत अब तक 9 टेस्‍ट, 3 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं.

Congratulations to @RishabPant777, the ICC Men's Emerging Cricketer of the Year 2018!



He became the first Indian wicket-keeper to score a Test century in England, and equalled the record for the most catches taken in a Test, with 11 in Adelaide in December.#ICCAwardspic.twitter.com/s5yQBuwWlv