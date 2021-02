Vijay Hazare Trophy 2021: राहुल तेवतिया ने आतिशी पारी के साथ मनाया भारतीय टी20 टीम में चयन का जश्न

ईशान किशन को टी-20 टीम में मिला मौका तो मॉडल ने शेयर की पोस्ट, बोलीं- मुबारक हो मेरे क्यूटी..'

चंडीगढ़ से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद हरियाणा के लिए हिमांशू राणा ने शतक बनाया, लेकिन दूसरे छोर पर तब तक विकेट गिरते रहे, जब तक राहुल तेवतिया ने नंबर सात पर आकर चंडीगढ़ के गेंदबाजों का बैंड नहीं बजा दिया.

जो कारनामा ईशान किशन ने किया, वह पिछले 50 साल में कोई विकेटकीपर नहीं कर सका

राहुल तेवतिया ने आउट होने से पहले 39 गेंदों पर छह छक्कों और चार चौकों से 73 रन बनाकर साबित किया कि राष्ट्रीय चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम में चुनकर उन पर बिल्कुल सही दांव लगाया है. निश्चित ही, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज राहुल तेवितया के लिए टी20 विश्व कप के लिए अपना दावा ठोकने का बढ़िया मौका है. विजय हजारे में हरियाणा को कई लीग मुकाबले खेलने हैं. और इसमें इस पर भी नजर रहेगी कि राहुल गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

