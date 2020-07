How To Relieve Bloating Fast: अपच और पेट फूलने की समस्या के लिए कारगर हैं ये 5 घरेलू उपाय, जल्द मिलेगी राहत!

Home Remedies For Bloating: पेट फूलने और गैस की समस्या के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

खास बातें पेट फूलने की समस्या से राहत पाने के लिए इन 5 घरेलू उपायों को आजमाएं.

पेट की हर समस्या को दूर करने के लिए ये तरीके हैं कमाल.

जानें कब्ज और पेट फूलने की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा?

Home Remedies For Bloating: गर्मियों में पेट की समस्याएं होना आम है. आपकी कुछ गलतियां पेट फूलने का कारण (Cause of Bloating) बन सकती हैं. ऐसे में पेट फूलने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Bloating) काफी फायदेमंद हो सकते हैं. साथ ही ये नुस्खे अपच (Indigestion) और पेट फूलने से तुरंत आराम (Quick Relief From Flatulence) भी दिला सकते हैं. हमें बस घर में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है. पेट की समस्याएं (Stomach Problems) ज्यादतर हमारे खानपान की वजह से होती हैं, लेकिन कुछ और भी कारण है जो अपच, एसिडिटी (Acidity), कब्ज और ब्लोटिंग (Bloating) के लिए जिम्मेदार होते हैं. कभी-कभी जब हम सोकर उठते हैं या कुछ तला-भुना खा लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है. ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि ब्लोटिंग से छुटकारा कैसे पाएं? (How To Get Rid Of Blotting) घरेलू उपचार के जरिए कई तरह की समस्याओं को चुटकियों में दूर किया जा सकता है. पेट फूलने की समस्या (Flatulence Problem) आमतौर पर ज्यादातर रात को खाना खाने के बाद होती है.