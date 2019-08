Fast & Furious 9 Box Office Collection Day 4: 'हॉब्स एंड शॉ' का दमदार प्रदर्शन जारी, कमाए इतने करोड़

Fast & Furious 9 Hobbs & Shaw Box Office Collection Day 4: हॉलीवुड की फेमस सीरीज 'फास्ट एंड फ्यूरियस (Fast & Furious)' की फिल्म 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs & Shaw)' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पहले वीकेंड में 37 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) और जेसन स्टेथम (Jason Statham) की फिल्म को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं. 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs & Shaw)' की कमाई की बात करें तो शुरुआती अनुमानों के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को लगभग 6-8 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऐसे में फिल्म अब तक लगभग 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलना अभी बाकी है.

ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) और जैसेन स्टैथम (Jason Statham) की फिल्म ने 13.15 करोड़ रुपए से ओपनिंग की थी. वहीं शनिवार को फिल्म ने 13.75 करोड़ रुपए और रविवार को 16 करोड़ रुपए की कमाई की है. ग्रैंड ओपनिंग के मामले में 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs & Shaw)' ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'हॉब्स एंड शॉ' भारत समेत पांच देशों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इंडोनेशिया शामिल है.

#India emerges in Top 5 markets worldwide for #HobbsAndShaw: USA, Russia, UK, Indonesia and India... China, France and Korea - other strong markets - to open later this month.