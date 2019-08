जम्मू-कश्मीर से Article 370 हटाने को चेतन भगत ने बताया मोदी सरकार का सबसे बोल्ड डिसिजन, लिखा- नोटबंदी से भी...

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) को हटा दिया है. फेमस राइटर चेतन भगत ने इसे मोदी सरकार का अब तक का सबसे बोल्ड डिसीजन बताया है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में सरकार के इस फैसले से रू-ब-रू कराया. मोदी सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल चुकी है. अब धारा 370 (Article 370) के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी अब खत्म हो चुका है. फेमस राइटर चेतन भगत मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब उत्साहित हैं. चेतन भगत इसे लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे है.

The boldest decision of the Modi govt so far. Even more than DeMo, GST. Pre planning safety measures deserves special mention. As does keeping instigators of violence in house arrest. Well done. #Article370Scrapped