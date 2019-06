तमिल और तेलूगु में भी रिलीज होगी 'द लायन किंग', साउथ के ये अभिनेता देंगे 'सिंबा' को आवाज

खास बातें हिंदी के साथ ही तमिल और तेलूगु में भी रिलीज होगी 'द लायन किंग' साउथ के कलाकार नानी निभाएंगे तेलूगु में सिंबा का किरदार 19 जुलाई को रिलीज होगी द लायन किंग

'वॉल्ड डिजनी' की सबसे मशहूर एनिमेटेड फिल्म 'द लायन किंग' (The Lion King) रिलीज होने के लिये तैयार है. हॉलीवुड की फिल्म 'द लायन किंग' (The Lion King) भारत के साथ ही दुनियाभर में 19 जुलाई को रिलीज हो जाएगी. खास बात तो यह है भारत में द लायन किंग को हिंदी भाषा के साथ ही तमिल और तेलुगू भाषा में भी रिलीज किया जाएगा. जहां एक तरफ हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली 'द लायन किंग' (The Lion King) के 'सिंबा' के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को चुना गया है तो वहीं तेलुगु भाषा में भी सिंबा के किरदार के लिए अभिनेता और उसकी आवाज का चुनाव हो गया है. तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली 'द लायन किंग' के सिंबा के किरदार की आवाज साउथ के कलाकार नानी (Nani) देंगे.

साउथ के एक्टर नानी (Nani) ने 'द लायन किंग' (The Lion King) में 'सिंबा' के किरदार को लेकर मीडिया से भी बातचीत की. 'द लायन किंग' में अपनी भूमिका को लेकर नानी ने कहा "मैं बचपन से डिज्नी की फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और मेरे पास उनके मशहूर किरदारों की खूबसूरत यादें हैं." मीडिया से बातचीत के दौरान नानी (Nani) ने आगे बताया 'सिम्बा एक ऐसा चरित्र है, जो फिल्म 'द लायन किंग' से सबसे पसंदीदा किरदार है. जब तेलुगू में उसे आवाज देने का अवसर आया, तो मैं काफी उत्साहित और रोमांचित हो गया. 'द लायन किंग' बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रशंसक और फिल्म में मेरी इस नई भूमिका की सराहना करेंगे.' इंटरव्यू के जरिए नानी ने अपने सिंबा के किरदार को लेकर अपनी खुशी जाहिर की.

बता दें कि 'द लायन किंग' (The Lion King) वॉल्ट डिजनी द्वारा पेश की गई पिता पुत्र की सबसे प्रतिष्ठित कहानी है. हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली द लायन किंग में राजा का किरदार खुद बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान निभाएंगे. जबकि सिंबा का किरदार आर्यन खान अदा करेंगे. 'द लायन किंग' का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म का ट्रेलर हो या इसका टीजर दोनों ने ही सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था.



