विवादित बयान : गुजरात के मंत्री ने पीएम मोदी को 'शेर' कहा, राहुल गांधी पर की बेहद अभद्र टिप्पणी

लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) में प्रचार के दौरान प्रतिद्वंदी नेताओं और दलों को नीचा दिखाने, हद के पार अपमान करने का सिलसिला जारी है. मर्यादा की सीमाएं लांघने के इसी सिलसिले में शनिवार को गुजरात (Gujarat) के एक मंत्री ने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तुलना करते हुए विवादित बयान दिया. उन्होंने पीएम मोदी को 'शेर' कहा और राहुल गांधी 'कुत्ते का पिल्ला' कहा.

गुजरात के मंत्री गणपत वसावा (Ganpat Vasava) ने कहा कि 'जब पीएम मोदी (PM Modi) खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुजरात का शेर खड़ा है. जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुत्ते का पिल्ला अपनी पूंछ हिला रहा है. अगर पाकिस्तान उसे 'रोटी' देता है, तो वह वहां जाएगा और अगर चीन उसे 'रोटी' देता है, तो वह वहां भी जाएगा.'

Gujarat Minister Ganpat Vasava: When PM Modi stands, it looks like the lion of Gujarat is standing. When Rahul Gandhi stands, it looks like puppy of a dog is there wagging its tail, if Pakistan offers it a 'roti', it'll go there & if China offers it 'roti', it'll go there as well pic.twitter.com/DjN3GoMnV3