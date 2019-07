कर्नाटक: कांग्रेस और जेडीएस के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, नई कैबिनेट का पुर्नगठन जल्द

कर्नाटक में एक के बाद एक कई विधायकों के इस्तीफे करने से संकट में घिरी कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार संकट और ज्यादा मंडराने लगा है. सोमवार को पहले निर्दलीय विधायक ने नागेश ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कांग्रेस के सभी 21 मंत्रियों ने मंत्रीपद छोड़ दिया. एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्रियों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर फैसला पार्टी पर छोड़ दें.

कांग्रेस के बाद जेडीएस के भी सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की तरह जेडीएस के भी सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, नए कैबिनेट का जल्द होगा पुनर्गठन.

Karnataka CMO: All JD(S) minsters have resigned, like the 21 Congress ministers who had resigned, Cabinet will be restructured soon. pic.twitter.com/kiKUzGrbjL