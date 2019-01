कर्नाटक का 'नाटक' LIVE: होटल में BJP के 104 विधायक, तो सड़क पर कांग्रेसी, भाजपा बोली- दो दिन में गिर जाएगी सरकार

खास बातें कर्नाटक में जारी है सियासी ड्रामा कांग्रेस-JDS और भाजपा लगा रही हैं एक दूसरे पर आरोप 18 जनवरी को कांग्रेस विधायकों की बैठक

कर्नाटक में सियासी घमासान (Karnataka Political Crisis)अब गुरुग्राम तक पहुंच गया है. बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के उस होटल के बाहर प्रदर्शन किया जहां बीजेपी (BJP)के 104 विधायकों को रखा गया है. राज्य में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन (Kumaraswamy Govt) का आरोप है कि बीजेपी (BJP) राज्य में सत्ता परिवर्तन (Karnataka Political Crisis)के लिए उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश में जुटी है. बता दें कि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के पांच विधायक लापता है. कुछ दिन पहले उनके मुंबई में होने की बात सामने आई थी. कर्नाटक में हर दिन बदलते राजनीति (Karnataka Political Crisis) हालात के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने सोमवार को कांग्रेस पर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार उनके विधायकों को मंत्री बनाने का लालच दे रहे हैं.

- कांग्रेस सांसद केएच मुनियप्पा ने कहा है, "जो भी साथ छोड़ गए हैं, उन सभी को लौटकर आने के लिए आमंत्रित करता हूं, और चिंता न करने के लिए कहता हूं... चुनाव जीतकर आने वाले दूसरी पीढ़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए... राहुल गांधी तथा केसी वेणुगोपाल आपकी तकलीफों से वाकिफ हैं, आपको अगले कैबिनेट विस्तार में मौका दिया जाएगा..."

KH Muniyappa, Congress MP: I invite all who left the fold to come back and not worry. Second generation Congressmen who won election must not feel insecure. Rahul Gandhi and KC Venugopal are aware of your grievances, you will be given chance in next cabinet expansion #Karnatakapic.twitter.com/fxhygutYs8 — ANI (@ANI) January 16, 2019

- कर्नाटक कांग्रेस ने 18 जनवरी को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है.

Karnataka: A Congress Legislature Party (CLP) meeting has been called on 18 January in Bengaluru. pic.twitter.com/oRU9BOIFeM — ANI (@ANI) January 16, 2019

- कर्नाटक में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खबर आ रही है कि मुंबई के रेनिसेन्स होटल में रूके कांग्रेस के तीन बाग़ी विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफ़ा भेज सकते हैं.

- सूत्रों के मुताबिक़ दो निर्दलीयों को छोड़ और 9 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं.जिनमें 4 बाग़ी विधायक आज मुंबई पहुंच सकते हैं. इससे पहले मंगलवार को दो विधायकों ने कांग्रेस-जेडीएस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया.

- जिन दो विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा भेजा, उनमें केपीजेपी के विधायक और कर्नाटक के पूर्व वन पर्यावरण मंत्री आर शंकर और निर्दलीय एच नागेश शामिल हैं.

- दूसरी ओर कांग्रेस-जेडीएस सरकार कह रही है कि सरकार को कोई ख़तरा नहीं है. कांग्रेस ने मुंबई के होटल में रूके अपने तीनों विधायकों को जल्द वापस बेंगलुरु लौटने को कहा है.

- इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता एचके पाटिल ने कहा कि दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेने का हमारी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी गैर-जिम्मेदाराना राजनीति कर रही है.

K C Venugopal, Karnataka Congress In-charge: I'm in touch with all our MLAs, this drama is going to end in a day or a two. We are all together, there is no internal fight in Congress. This is all baseless. pic.twitter.com/3OZaVQ42QJ — ANI (@ANI) January 16, 2019

- इसी तरह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि दो विधायकों के समर्थन वापिस लेने के मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए. यह सिर्फ मीडिया हाइप है.

HD Deve Gowda. former PM and JDS Chief: The two MLAs(who withdrew support from Karnataka Govt) are not affiliated with any party. They are independents. There is no need to hype it up so much. It is all a media hype. pic.twitter.com/ObDWT53sAR — ANI (@ANI) January 16, 2019

- कर्नाटक में चल रही सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र से भाजपा के एक मंत्री ने दावा किया था कि कुमारस्वामी की सरकार दो दिन में गिर जाएगी.

- महाराष्ट्र के जल संरक्षण, प्रोटोकॉल और ओबीसी मंत्री राम शिंदे ने किया था. उन्होंने मीडिया से कहा था कि कर्नाटक की जनता ने (2018 में) भाजपा के समर्थन में जनादेश दिया था, लेकिन हम (सरकार बनाने से) कुछ अंकों से कम रह गये. चूंकि कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन अस्थिर है, ऐसे में संकेत हैं कि (कुमारस्वामी) सरकार दो दिन में गिर जाएगी.'

Haryana: Congress workers protest outside the hotel in Gurugram where Karnataka BJP MLAs are staying. Protestors allege BJP is indulging in horse trading pic.twitter.com/9Mn2cvc5Ut — ANI (@ANI) January 16, 2019

- इस बीच, मीडियाकर्मियों ने उस आलीशान होटल में घुसने का नाकाम प्रयास किया था, जहां कर्नाटक के कुछ कांग्रेसी विधायकों को रखा गया है.

