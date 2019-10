आरे कॉलोनी मामला: मुंबई मेट्रो प्रमुख ने पेड़ों की कटाई को बताया जायज, कहा- विरोध करना एक प्रोपगेंडा का हिस्सा

मुंबई स्थित आरे कॉलोनी के जंगल से करीब तीन हजार पेड़ों की कटाई को रोकने को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई मेट्रो प्रमुख अश्विनी भिड़े का बयान आया है. उन्होंने कहा कि पेड़ काटने की कार्रवाई कहीं से भी गैर-कानूनी नहीं है. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो झूठा प्रोपगेंडा फैलाने में लगे हैं. भिड़े ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्री अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश के बाद 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है. मैं बताना चाहती हूं कि यह पूरी तरह से निराधार है. उन्होंने कहा कि यह आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया है. इस हिसाब से 18 सितंबर को 15 दिन का समय पूरा हो जाता है. हमनें इसके बाद ही कार्रवाई शुरू की है. इस तरह का गलत प्रचार एक झूठे प्रोपगेंडे के तहत किया जा रहा है.

Hon. Bombay HC has dismissed all petitions in unequivocally clear terms 2de. But sm people consider themselves superior 2 Judiciery as well. While their own actions r illegal they city foul. If you lose a battle in court, better to accept it honourably than to take it to street.