ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा- विपक्ष की रैली BJP के 'ताबूत में आखिरी कील' साबित होगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जमकर निशाना साधा. ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) ने 19 जनवरी को TMC की तरफ से होने वाली विपक्ष की रैली (Opposition Rally) से पहले बीजेपी (BJP) पर जमकर हमला बोला. ममता ने कहा कि यह रैली लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2019) में भाजपा के लिए 'ताबूत में आखिरी कील' साबित होगी और चुनावों में क्षेत्रीय दल निर्णायक की भूमिका में होंगे.

M Banerjee: Many leaders incl Sharad Yadav,Stalin,Farooq Abdullah, Akhilesh Yadav,Tejashwi Yadav,N Chandrababu Naidu, Arvind Kejriwal, HD Kumaraswamy, Mallikarjun Kharge &many more leaders will be coming for United India rally on 19Jan. It's a platform to fight battle against BJP