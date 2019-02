पाकिस्तान ने LOC पर रात भर की फायरिंग, सीजफायर तोड़े जाने पर भारत ने भी दिया करारा जवाब

पाकिस्तान लगातार सीजफायर तोड़ रहा है. उसने बुधवार की रात भर फायरिंग की. फिर गुरुवार की सुबह भी फायरिंग की. जम्मू-कश्मीर के मेंढर, राजौरी, नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया. पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सुबह-सुबह फायरिंग की. कृष्णा घाटी का सेक्टर भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा(LOC) से लगा हुआ है.पाकिस्तान के इस सीजफायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया. करीब एक घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग चली. सात बजे फायरिंग बंद हुई. बुधवार को भी पाकिस्तान ने करीब 15 स्थानों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी, जिसमें भारत के पांच जवान घायल हुए थे. वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पांच चौकियां नष्ट हुईं थीं.

भारत को कूटनीतिक सफलता, जैश पर बैन की मांग

पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जैश-ए-मोहम्मद पर कार्रवाई को लेकर दुनिया के बड़े देश आगे आए हैं. इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बुधवार को प्रस्ताव दिया कि इस आतंकी संगठन को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ब्लैक लिस्ट करे. इसी आंतकी संगठन ने पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बल के काफिले पर हमला करने का दावा किया था. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति से मौलाना मसूद अजहर पर हर तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग की है. प्रस्ताव में कहा है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर हथियार और वैश्विक यात्रा से जुड़े प्रतिबंध लगाने के साथ उसकी परिसंपत्ति भी फ्रीज की जाएं.

#JammuAndKashmir: Pakistan violated ceasefire at 6 am today in Krishna Ghati sector along the Line of Control in Poonch district. Indian Army retaliated effectively. Firing stopped around 7 am https://t.co/3VGaDZxHP5