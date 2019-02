हम जानते हैं भष्ट्राचार प्रतियोगिता में शामिल होने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन थे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने कम मुद्रास्फीति के साथ निरंतर उच्च विकास दर हासिल कर अभूतपूर्व दोहरे उद्देश्य यानी की गोल्डन डबल को हासिल किया है. उन्होंने कहा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक नए भारत के निर्माण के लिए रीढ़ की तरह होगी. ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उदारीकरण के बाद की सरकारों की तुलना में, एनडीए सरकार ने सात प्रतिशत से ज्यादा विकास दर और कम मुद्रास्फीति दर दोनों हासिल की. उन्होंने कहा, "पिछली सरकार ने 6.5 अंकों की औसत वार्षिक विकास दर दोहरे अंक में मुद्रास्फीति के साथ हासिल की." मोदी ने कहा, "हालांकि, 2014 और 2019 के बीच, औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही है, जबकि औसत मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत रही है. 1991 में उदारीकरण के बाद यह मुद्रास्फीति की सबसे कम औसत दर के साथ सबसे उच्च औसत विकास दर है.

पीएम मोदी रविवार को करेंगे चुनावी योजना की शुरुआत, किसानों के खाते में जाएंगे 2 हजार रुपये

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले मंत्रालयों और व्यक्तियों के बीच भ्रष्टाचार, देरी और अधिकतम भ्रष्टाचार करने की प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता थी कि कोयला या स्पेक्ट्रम या सीडब्ल्यूजी या रक्षा सौदे पर किस पर अधिक पैसा मिलेगा. हम जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन थे.

PM Modi at an event in Delhi:Before'14,there was competition b/w ministries,individuals,in corruption,delays,on who can do maximum corruption,on whether coal or spectrum or CWG or defence deal will get more money. We know who were the main players in involved in this competition. pic.twitter.com/xm4HOBk8xu