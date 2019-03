इमरान खान बोले, पाकिस्तान के नेशनल डे पर PM मोदी से मिला यह संदेश...

इमरान खान (Imran Khan) ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पाक नेशनल डे (Pakistan National Day) पर पाकिस्तान की जनता को बधाई दी है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, इमरान खान (Imran Khan) ने ट्वीट किया, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डे पर पाकिस्तान की जनता को बधाई दी है. इमरान के मुताबिक, अपने इस संदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि 'मैं पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देता हूं. वक्त आ गया है कि उपमहाद्वीप के लोग मिलकर लोकतंत्र और शांति बहाली के लिए काम करें, ताकि आतंक और हिंसा मुक्त माहौल और आतंक के लिए कोई जगह नहीं हो.

Pakistan PM Imran Khan: Received message from PM Modi,"I extend my greetings&best wishes to ppl of Pak on Pakistan National Day. It's time that ppl of Sub-continent work together for democratic,peaceful,progressive&prosperous region, in an atmosphere free of terror and violence" pic.twitter.com/w9MXv1bpnj